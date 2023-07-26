內地股市低收　港股跌幅收窄至50點｜持續更新

市場人士靜候聯儲局公布議息結果，不過美國股市於周二（25日）仍保持升勢，道指連升12個交易日。亞太區股市今早偏軟，日本及韓國股市早段均向下。



【15:10】

內地股市低收，上證收市報3223點，跌8點，深成收市報10968點，跌52點，滬深300指數收市報3907點，跌8點，創業板指數收市報2191點，跌1點。

亞太區股市方面，日股升3點，報32652點，韓股跌44點，報2592點。

港股跌幅收窄，恒指收市報19383點，跌50點，國指跌6562點，跌41點，科指跌30點，報4227點。

【13:53】

港股維持逾百點跌幅，恒指最新報19298點，跌135點，國指跌80點，報6523點，科指跌59點，報4197點。

能源股下挫，中石化（0386）跌3.9%，新奧能源（2688）跌3.5%。

【12:14】

港股回吐，半日最多跌近200點，恒指中午收市報19280點，跌154點，國指跌78點，報6525點，科指跌58點，報4198點，成交額為455.7億元。

內房及物管股再次轉弱，碧桂園服務（6098）跌6.6%，碧桂園（2007）跌0.7%，龍湖（0960）跌2.7%，雅居樂（3383）則逆市揚0.8%。

科技股亦回落，阿里（9988）跌1.8%，報93.45元，騰訊（0700）跌1.4%，美團（3690）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，港交所（0388）跌1%。

汽車股方面，吉利（0175）跌1.4%，比亞迪（1211）跌0.9%。

歐舒丹（0973）據報或獲大股東提私有化，半日升12.6%，報23.6元。

【11:31】

港股跌幅進一步擴大至近200點，恒指最新後報19251點，跌183點，國指跌92點，報6511點，科指跌67點，報4190點。

中升（0881）瀉半成，最新報26.3元，中石化（0386）跌2.8%，舜宇（2382）跌2.4%。

【10:40】

港股跌幅擴大，恒指最新報19299點，跌135點，國指跌81點，報6522點，科指最新報4189點，跌68點。

昨日大反彈的碧桂園服務（6098），今日回落，最新報9.01元，跌3.8%。

中升（0881）跌4%，報26.6元。

【09:50】

港股跌幅收窄，最新報19380點，跌53點，國指最新報6560點，跌43點，科指跌47點，報4209點。

已公布季績的ASMPT（0522）瀉6.7%，報74.55元；傳獲大股東提私有化的歐舒丹（0973），最新報22.95元，升9.5%。

內房股方面，碧桂園（2007）升4%。

【09:28】

恒指最新報19340點，低開93點，國指最新報6559點，低開44點，科指最新報4212點，低開44點。

內房股今早，碧桂園（2007）最新報1.49元，平開；龍湖（0960）最新報18.7元，高開0.8%，中海外（0688）低開0.22%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）最新報9.38元，高開0.1%；合景悠活（3913）平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報93元，低開2.3%，騰訊（0700）低開不足0.1%。

滙豐（0005）最新報64.5元，平開。