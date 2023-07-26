碧桂園逆市揚4%　歐舒丹傳獲私有化飆近一成｜持續更新

市場人士靜候聯儲局公布議息結果，不過美國股市於周二（25日）仍保持升勢，道指連升12個交易日。亞太區股市今早偏軟，日本及韓國股市早段均向下。



【09:50】

港股跌幅收窄，最新報19380點，跌53點，國指最新報6560點，跌43點，科指跌47點，報4209點。

已公布季績的ASMPT（0522）瀉6.7%，報74.55元；傳獲大股東提私有化的歐舒丹（0973），最新報22.95元，升9.5%。

內房股方面，碧桂園（2007）升4%。

【09:28】

恒指最新報19340點，低開93點，國指最新報6559點，低開44點，科指最新報4212點，低開44點。

內房股今早，碧桂園（2007）最新報1.49元，平開；龍湖（0960）最新報18.7元，高開0.8%，中海外（0688）低開0.22%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）最新報9.38元，高開0.1%；合景悠活（3913）平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報93元，低開2.3%，騰訊（0700）低開不足0.1%。

滙豐（0005）最新報64.5元，平開。