調查｜外派員工總薪酬排名　去年香港回升至首5名　惟金額年跌2%

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，指出香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升三名至全球第五位，但總價值相比2021年下降了2%。目前香港外派員工整體薪酬組合的總價值為278,020 美元（約2,181 ,627元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。



ECA International亞太區域總監關禮廉表示：「香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。許多地區的福利成本支出上升，雖然香港不在此列，但香港現金薪酬下跌，降低整體薪酬福利組合成本。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升三名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。」

ECA International指出與去年相比，今年大部分受訪亞洲地區的外派員工現金薪酬下降，導致以美元計算的整體薪酬福利組合價值，在超過一半的地區有所下跌，當中包括日本、韓國、中國內地、台灣等。

其中新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長了4%至258,762美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。

關禮廉指出：「外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長了9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響。而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，才阻止整體排名進一步上升。」

中國內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。儘管如此，駐中國內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算下跌了5%。關禮廉解釋： 「與2021年相比，人民幣兌主要貨幣表現強勢，但大部分外派僱員的現金薪酬均以其他貨幣計算，令現金薪酬以人民幣計算平均有所下降。」

日本繼續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位，總薪酬福利組合價值以日圓計算上升5%。但由於日圓表現疲弱，以美元計算的話，薪酬福利和入息稅實質跌幅達雙位數。總括而言，日本整體薪酬福利組合比去年下降了12%至370,183美元。

與去年一樣，馬來西亞仍然是亞太區外派員工整體薪酬福利待遇最低的地區。整體薪酬福利組合價值下跌4%至164,696美元，而現金薪酬則下降了6%。