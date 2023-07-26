銀色債券｜恒生「7免」兼抽獎搶攻　可贏1萬蚊Apple Store禮品卡

新一批銀色債券本周五﹙28日﹚開售，恒生銀行表示，為配合長者客戶的理財需要，由7月28日(五)上午9時至8月9日(三)下午2時，該行客戶可透過各種線上線下渠道認購第八批銀色債券，並可享7項費用豁免優惠。

與此同時，恒生又設網上投資服務大抽獎，由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品(包括第八批銀色債券)或完成指定服務(如開立證券戶口、開立 SimplyFund 戶口、透過基金投資戶口認購基金等)即可參加大抽獎，有機會贏取 10,000元 Apple Store 禮品卡，名額共30個。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，今批銀色債券的息率最低為5厘，較市面上不少同類產品為高，一方面可為長者提供中等年期且風險低的穩定回報，同時亦可對抗通脹，為資產保值。此外，他指，銀色債券入場門檻低且認購手續簡便，各項因素結合相信對銀髮族有一定吸引力。

恒生銀債7項費用豁免優惠包括︰認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口(適用於非經中央結算系統轉入)有關手續費，以及將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行(適用於非經中央結算系統轉出)有關手續費。