大摩指政治局會議提出3利好股市重點　籲留意第4季地緣政治升溫

中共中央政治局已於周一舉行會議，摩根士丹利指出會議釋出的訊號較預期鴿派，並且有明確指出穩定經濟增長及支持民企。不過中央政府需於未來數個月就應對長線結構性挑戰提供更多細節，如應對地緣政治不確定性，才是支持股市持續地復蘇關鍵。



大摩指出目前投資者對中資股持倉偏低，顯示潛在資金可以部署內地市場，但投資者的信心及信念仍相當脆弱，他們對3月以來中央未有推出大規模措施感來失望，所以仍不願意大規模建倉。

大摩指出若欠缺快速跟進的可行措施，可能導致有轉好苗頭的市場情緒再次回落，房地產市場放緩將會是資本市場的關注點，並需要從股權投資方向入手。

大摩亦表示政治局會議提出3個對股市前景利好重點，（1）解決政府結欠企業的金額，這是疫後重建中小企信心的重要一步（2）穩定人民匯率，這對於全球投資者來說尤其重要，因融資成本以美元或其他外幣計價（3）增加國際航班。這三大因素均表明內地重要融入國際社會的決心，也是標誌當局促進商業﹑貨幣﹑人才及資本流動的重要一步。

大致反映第二季業績下降

中央將房地產﹑地方債務﹑失業問題提升至戰略層面。但大摩認為中央要吸引長線資金，需要制定更詳細的解決方案及令人信服的新增長框架，該行將焦點放在8月底或9月中共召開的重要會議，屆時或推出更多結構性改革計劃方案，並會以國企改革及負債累累的地方政府融資平台（LGFV）為重點。

大摩指出目前市場已大致反映第二季業績下滑，故盈利見底及結構性改革前景更清晰，將有助支持股市出現可持續性的估值重估，帶動長線資金流入，但隨美國大選日期迫近，要小心第四季地緣政治不確定因素升溫。