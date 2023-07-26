許正宇︰訪問東盟滿有成果　期待未來兩天馬來西亞行程

行政長官李家超率領的香港特區代表團，昨日﹙25日﹚轉抵印尼雅加達訪問，代表團分別與印尼總統佐科‧維多多和東盟秘書長高金洪博士會面，討論如何加強與印尼和東盟成員國間的經濟合作。

財經事務及庫務局局長許正宇分享訪問東盟行程時指出，香港作為國際金融中心和離岸人民幣樞紐，在主動對接「一帶一路」高質量發展的過程中，一直抓住國家發展帶來的歷史機遇，發揮自身優勢。隨着內地與「一帶一路」相關地區的經貿聯繫日趨緊密，人民幣在進行雙邊貿易、投資、儲備等方面的需求日益提升。香港可為相關的人民幣經濟活動提供支持，同時進一步促進自身離岸人民幣業務的發展，由滬深港通至互換通以至推出「港幣──人民幣雙櫃台模式」，可見一斑。

政府及監管機構未來會繼續與內地有關部委，探討各項互聯互通計劃的擴容方案和豐富產品選項，例如推出國債期貨。

此外，今日在特區政府和香港貿易發展局在雅加達共同主辦的商務午宴上，香港和印尼的企業及機構簽署15份合作備忘錄和協議，涵蓋貿易、金融、物流及專業服務等範疇。當中包括香港交易所與印尼證券交易所的合作備忘錄，雙方將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲ESG和可持續金融方面探索合作機遇。

許正宇表示，喜見代表團是次訪問東盟滿有成果，並期待未來兩天在馬來西亞的行程，繼續在東盟把香港好故事說得更響。