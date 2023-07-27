港股高開136點重上19500點　ATM上揚　蔚小理彈升｜持續更新

美國聯儲局於當地時間周三（26日）公布議息結果，一如市場人士預期，當局加息0.25息，惟鮑威爾並無就9月會否再加息確實表態，只強調年內不太可能減息。當局議息結果對美股強勢並無太大影響，道指連升13個交易日，為36年來表現最佳。道指收市報35520點，升82點。亞太區股市今早表現靠穩，日股早段升約50點，韓股及澳洲股市亦上揚。



【09:26】

恒指最新報19502點，開136點，國指最新報6619點，高開70點，科指最新報4296點，高開77點。

小鵬（9868）獲德國大眾汽車﹑又稱福士入股，高開15%，最新報69.55元。其他新能源車股方面，蔚來（9866）高開10.5%，理想（2015）高開4.1%，比亞迪（1211）高開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.1%，騰訊（0700）高開1.5%，美團（3690）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，港交所（0388）高開0.9%。

內房及物管股方面，碧桂園（2007）高開1.4%，碧桂園服務（6098）高開2.1%。

【09:16】

港元兌美元處於強勢，突破7.8水平，最新報7.7956。每百日圓兌港元最新報5.559，英鎊兌港元最新報10.0942。

【08:49】

日股最新報32704點，升52點，韓股升13點，報2605點。

匯市方面，美匯指數重上101水平，最新報101.07。美元兌日圓升0.11%，報140.11，歐元及英鎊兌美元最新報1.1084及1.2938，兩者均輕微轉弱，澳元兌美元最新報0.6768，升0.15%。

商品市場方面，紐約期油最新報78.99美元，升0.27%；現貨金每盎司最新報1,972.58美元，升0.03%。