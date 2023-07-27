大摩等券商維持美息前景預測　花旗經濟師料11月前不加息

美國聯儲局加息及主席鮑威爾發言後，摩根士丹利及花旗等華爾街大型證券行對聯儲局利率前景看法不變，料今年11月前不會加息。



摩根士丹利美國經濟師Ellen Zentner指出，鮑威爾發表言論後，並無改變其本人對美國利率前景看法，即今年內不再加息，明年3月開始減息。

花旗經濟師Veronica Cark指出，鮑威爾言論顯示9月仍存加息機會，但她維持聯儲局要到11月再加息0.25厘估計不變。

美銀經濟師Michael Gapen指出聯儲局調整對美國經濟的評價，指經濟活動以「適度的速度」擴張，而非6月時提及的溫和擴張，為議息會議結果唯一令人意外之處，但不會影響他對聯儲局未來部署的預測。

富國銀行經濟師Jay Bryson稱，聯儲局的決定不會讓其改變看法，即今年餘下時間仍會再加息一次。

亞特蘭大聯銀前行長料高息環境維持更長時間

貝萊德全球定息產品投資總監Rick Rieder認為，聯儲局仍未認同美國通脹下降勢頭明顯的看法。

美國亞特蘭大聯儲銀行前總裁洛克哈特（Dennis Lockhart）表示，聯儲局的言論反映其加息周期接近尾聲，但相信高利率環境持續的時間較一般估計為長。