國統局指上半年工業企業利潤3.3萬億元人民幣　跌16.8%

國家統計局數據顯示，今年1至6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額33,884.6億元（人民幣‧下同），按年下降16.8%，降幅比1至5月份收窄2個百分點。



國家統計局工業司統計師孫曉解讀工業企業利潤數據，指出今年以來，隨着推動經濟持續回升向好各項政策措施落地顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善。工業企業利潤穩步恢復。6月份，全國規模以上工業企業利潤按年下降8.3%，降幅較5月份收窄4.3個百分點。分季度看，上季度規模以上工業企業利潤下降12.7%，降幅較一季度收窄8.7個百分點。上半年，規模以上工業企業利潤按年下降16.8%，降幅較1至5月份、一季度分別收窄2.0、4.6個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，工業企業利潤穩步恢復。

今年上半年在41個工業大類行業中，12個行業利潤總額按年增長，29個行業下降。

主要行業利潤情況如下：電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長46.5%，電氣機械和器材製造業增長29.1%，通用設備製造業增長17.9%，汽車製造業增長10.1%，專用設備製造業增長3.9%，石油和天然氣開採業下降12.2%，煤炭開採和洗選業下降23.3%，紡織業下降23.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降25.2%，非金屬礦物製品業下降26.6%，農副食品加工業下降33.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降44.0%，化學原料和化學制品製造業下降52.2%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降97.6%。

國統局又指出今年以來，高端裝備製造產業培育壯大，綠色低碳產業發展勢頭強勁。上半年，裝備製造業利潤按年增長3.1%，實現由降轉增，增速較一季度大幅回升20.8個百分點。裝備製造業利潤佔規模以上工業的比重爲34.3%，較一季度和上年同期分別提高6.8和6.7個百分點。分行業看，光伏設備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產品生產快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤分別增長29.1%、10.1%、35.3%；通用設備行業受產業鏈發展帶動，利潤增長17.9%。