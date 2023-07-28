內房股逆市上揚　合景飆8%　恒指跌幅收窄至不足200點｜持續更新

日本央行會在今日（28日）公布議息結果，受到接連有報道指出日央行將會商討調整孳息曲線控制（YCC）政策，觸發投資者沽售美債，導致隔晚美股低收，其中道指跌逾200點。今早日股亦大幅下挫逾500點，韓股及澳洲股市同樣向下。



【09:38】

內房股上揚，合景泰富（1813）升8%，報1.49元，融信中國（3301）升9.1%，碧桂園（2007）升3.1%，龍湖（0960）升2.3%，禹洲（1628）升3.2%。

恒指最新報19446點，跌192點，國指跌55點，報6614點，科指跌40點，報4301點。

【09:25】

恒指最新報19418點，低開220點，國指最新報6597點，低開73點，科指開62點，報4278點。

車股今早偏弱，小鵬（9868）低開0.4%，復牌的恒大汽車（0708）最新報1.01元，低開68.4%，比亞迪（1211）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）最新報93.4元，低開2.1%，美團（3690）最新報134.2元，低開1.8%，騰訊（0700）最新報343.8元，平開。

內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.6元，低開0.6%，龍湖（0960）低開0.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）最新報64元，低開1.5%。