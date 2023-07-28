滬深股市高收　深成重上11100點　港股升幅擴至272點｜持續更新

日本央行會在今日（28日）公布議息結果，受到接連有報道指出日央行將會商討調整孳息曲線控制（YCC）政策，觸發投資者沽售美債，導致隔晚美股低收，其中道指跌逾200點。今早日股亦大幅下挫逾500點，韓股及澳洲股市同樣向下。



【15:10】

內地股市低收，上證收市報3275點，升59點，深成指數收市報11100點，升176點，滬深300指數收市報3992點，升90點，創業板指數收市報2219點，升35點。

亞太區股市方面，日股跌153點，報32766點，韓股升4點，報2608點。

港股升幅進一步擴大，恒指升272點，報19911點，國指升139點，報6810點，科指升128點，報4469點。

【13:07】

渣打（2888）已於午後公布中期業績，最新報72.4元，轉升1%。

港股升幅午後擴大至200點，最新報19840點，升201點，國指升112點，報6783點，科指升103點，報4444點。

【12:14】

港股今早轉頭上揚，半日升175點，收復19800點，成交額632億元。

恒指中午收市報19814點，升175點，國指升101點，報6772點，科指升93點，報4434點。

科技股表現理想，美團（3690）升2.6%，騰訊（0700）曾觸及350元，中午收市報349.6元，升1.7%，阿里（9988）跌0.4%，小米（1810）升0.8%，京東（9618）升1.5%。

內房股上揚，龍湖（0960）升7.3%，碧桂園（2007）升4.3%，中海外（0688）升1%，潤地（1109）升2.1%。

體育用品股方面，李寧（2331）升6.3%，安踏（2020）升2.9%，特步（1368）升3.8%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市跌1.1%，渣打（2888）跌1%，港交所（0388）升1.3%。

【11:07】

港股轉升最新報19714點，升75點，國指升57點，報6728點，科指升58點，報4399點。

券商股攀升，中金（3908）飆7.2%，中信証券（6030）及中國銀河（6881）,2升4.7%。

【10:39】

港股跌幅收窄至不足百點，並且收復19500點，恒指最新報19552點，跌87點，國指跌2點，報6668點，科指升10點，報4351點。

李寧（2331）為表現最佳藍籌，最新報44.55元，升3.4%。

【09:38】

內房股上揚，合景泰富（1813）升8%，報1.49元，融信中國（3301）升9.1%，碧桂園（2007）升3.1%，龍湖（0960）升2.3%，禹洲（1628）升3.2%。

恒指最新報19446點，跌192點，國指跌55點，報6614點，科指跌40點，報4301點。

【09:25】

恒指最新報19418點，低開220點，國指最新報6597點，低開73點，科指開62點，報4278點。

車股今早偏弱，小鵬（9868）低開0.4%，復牌的恒大汽車（0708）最新報1.01元，低開68.4%，比亞迪（1211）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）最新報93.4元，低開2.1%，美團（3690）最新報134.2元，低開1.8%，騰訊（0700）最新報343.8元，平開。

內房股方面，碧桂園（2007）最新報1.6元，低開0.6%，龍湖（0960）低開0.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）最新報64元，低開1.5%。