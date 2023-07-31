政治局會議提出活躍資本市場　港股八月向上望｜伍禮賢

上周內地進行中央政治局會議，市場原先預期內容或主要涉及對下半年經濟增長的支持方面。而公佈內容讓投資者感到驚喜，主因除了著墨於房地產市場外，會議罕見地提及「活躍資本市場，提振投資者信心」。若然對過去幾年的政治局會議作出回顧，便能發現「活躍資本市場」的用詞是首次提出，翻查過往政治局會議的用詞，對上一次政治局用到較接近「活躍資本市場」的字眼為2018年10月，當時指出「激發市場活力，促進資本市場長期健康發展」

對歷史同期中港股市的表現作統計，可以發現2018年10月屬於兩地股市當時較接近低位的水平，上證指數由2018年10月的2440點反覆升至2019年4月的3300點，升幅有35%。至於恒指同期則由27000點的水平升上30000點之上，升幅約11%

是次中央政策態度明確，憧憬後續有更多相關政策出台，事實上，在2018年10月提出相關言論後，證監會在2019年提出了全面深化資本市場改革的12個方面重點任務。因此，市場對未來政策對資本市場的扶持亦存在較大憧憬。而日前，內地證監會召開2023年系統年中工作，部署了下半年六大工作重點，當中涉及「切實維護市場平穩運行、深化資本市場改革開放、堅持股債聯動、保持房企資本市場融資管道穩定」等內容。而市場後續利好有機會涉及引導長期資金入市、增加新的創新工具等方面。

而從市場表現來看，上周五（28日）在本港上市的中資券商股表現全面，包括中金公司（3908）、中信證券（6030）等龍頭企業更升超過一成。而內地上市的券商股，更錄得超過10隻升至漲幅限制（10%），其中龍頭中信證券（上海﹕600030）更是近三年來首次錄得漲停，反映投資者對未來市況升溫存較大憧憬。

另一方面，上周美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，消除短線不明朗因素。加上美國第二季經濟表現超預期，相信亦有助未來港股局面。在這個大環境之下，8月份港股或先向上試20800點水平。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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