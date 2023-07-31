港股全日升162點　ATM齊高收　7月累升1162點

美國三大指數於上周五（28日）反彈，道指升176點或0.5，反映科技股走勢的納指升幅更達1.9%。亞太區股市今日（31日）早段上揚，其中日股升近600點。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段偏軟。



【16:58】

恒指收市報20078點，升162點，國指升90點，報6899點，科指升83點，報4549點。

總結整個7月，大市累升1,162點或6.4%。

內房股今日獲投資者追捧，富力（2777）升11%，融創（1918）升8%，龍湖（0960）升1%。預告上半年賺轉蝕的碧桂園（2007）全日跌6.5%，今日復牌的世茂（0813）瀉65.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）瀉8.1%，融創服務（1516）升5.8%，中海物業（2669）升0.7%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%，騰訊（0700）升1.1%，美團（3690）升2.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，中銀（2388）跌0.4%。

【15:05】

內地股市高收，上證收市報3291點，升15點，深成指數收市報11183點，升83點，滬深300指數收市報4014點，升21點，創業板收市報2236點，17點。

【14:57】

碧桂園雙雄逆市挫，其中碧桂園服務（6098）跌6.2%，報8.96元；碧桂園（2007）跌4.1%。

【14:51】

亞太區股市高收，日經收市報33172點，升412點；韓股升24點，報2632點。

港股方面，恒指升297點，報20214點，國指升145點，報6953點，科指升125點，報4592點。

【13:49】

港股升幅收窄至270點，最新報20187點，國指升137點，報6946點，科指最新報121點，報4587點。

京東（9618）升5.2%，美團（3690）升4.3%。

【12:10】

港股上揚，曾升逾400點，中午收市報20208點，升292點，國指升155點，報6964點，科指升144點，報4611點，成交額為995億元。

內房股上揚，碧桂園（2007）升1.8%，龍湖（0960）升7.1%，融創（1918）升13%，雅居樂（3383）升5.1%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升0.9%，雅生活（3319）升6.2%，融創服務（1516）升11.2%。

科技股方面，阿里（9988）升2.4%，騰訊（0700）升1.8%，美團（3690）升4.4%。

消費及內需股方面，海底撈（6862）升12.9%，李寧（2331）升4.7%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.2%。

【10:29】

港股升幅一度擴大至逾400點，恒指最新報20305點，升388點，國指升188點，報6997點，科指升186點，報4653點。

龍湖（0960）升10.2%，碧桂園（2007）升5.9%。

科技股方面，京東（9618）升6.3%，美團（3690）升4.6%。

體育用品股方面，安踏（2020）升4.3%，報93.7元；李寧（2331）升6.2%。

【10:00】

中證監日前召集內地數間大型券商，就之前政治局會議提出的「活躍資本市場，提振投資者信心」廣泛徵求意見。有傳與會提出的建議包括降低印花稅﹑暫緩新股發行等。

一眾中資券商股上揚，中金（3908）升4.8%，中信証券（6030）升2.3%，廣發證券（1776）升1.6%，海通證券（6837）升1.5%。

【09:37】

海底撈（6862）盈喜，今早急升12.7%，為目前表現最佳藍籌。蒙牛（2319）升8.4%，海爾智家（6690）升6.8%。

京東（9618）升10.8%，美團（3690）升5.3%。

恒指最新報20223點，升307%。

【09:25】

恒指最新報20237點，高開320點，國指最新報6961點，高開153點，科指最新報4625點，高開159點。

內房股今早普遍上揚，碧桂園（2007）預告上半年轉蝕，最新報1.74元，高開3%。龍湖（0960）高開3.9%，融創（1918）最新報1.42元，高開2.9%。世茂（0813）復牌挫54.8%，最新報2元。

物管股方面，碧桂園服務（6098）最新報9.55元，平開，融創服務（1516）高開2.5%，中海物業（2669）高開2.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）最新報94.9元，高開11.5%，比亞迪（1211）高開1.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開3.2%，報99元。騰訊（0700）高開2.7%，美團（3690）高開4.8%。

金融股方面，渣打（2888）高開0.7%，將於周二（1日）中午公布業績的滙豐（0005）高開0.3%。