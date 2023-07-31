第2季負資產宗數減48%至3341宗　拖欠按揭貸款比率卻增至0.09%

金管局公布截至6月底止負資產住宅按揭宗數。至6月底負資產住宅按揭宗數為3,341宗，按季減少3,038宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



金管局指出，負資產住宅按揭貸款涉及的金額由今年首季末的344億元，減少至第2季末的174億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由首季末的7億元，減少至第2季末的3億元。

金管局指出，季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由第1季末的0.04%，上升至第2季末的0.09%。

王美鳳指出，目前負資產拖欠比率由第1季0.04%，升至0.09%，但仍屬極低水平。

王美鳳料第3季負資產宗數回升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年首季樓價重拾升軌按季回升7%，第二季業主叫價回升，而一手新盤以低價開售令買家在二手市場追價乏力，在加息陰霾下，第二季樓價平均回落2%，但由於累計上半年樓價較去年回升約5%，帶動負資產數字連續兩季減少，然而樓巿第3季表現持續牛皮，樓價呈窄幅上落為主，最近二手樓市受壓交投減少，預期第3季負資產數字有機會回升但料仍處於數千宗低水平。

王美鳳指出，目前負資產拖欠比率由今年首季0.04%，升至0.09%，但仍屬極低水平，從數字看只屬個別個案，再加上負資產個案回落及失業率跌至甚低水平（最新跌至2.9%），拖欠比率稍升帶來的信貸風險仍甚低。