內房股再捱沽　世茂再瀉23%　雅居樂挫17%｜持續更新

美股升勢持續，三大指數於7月最後一個交易日一同高收，其中道指升100點。亞太區股市於今日（1日）早段上揚，日股及韓股分別升150點及31點。



【09:37】

內房股明顯受壓，世茂（0813）跌23%，雅居樂（3383）跌17.4%，富力（2777）跌6.2%，龍光（3380）跌4.2%，碧桂園（2007）跌3.8%。

恒指最新報20225點，升146點，國指升55點，報6954點，科指升62點，報4612點。

【09:25】

恒指最新報20211點，高開132點，國指最新報6951點，高昇51點，科指最新報4599點，高開49點。

內房股今早處於弱勢，碧桂園（2007）最新報1.48元，低開6.3%，進行配股的雅居樂（3383）低開14.5%，世茂（0813）仍受壓，低開14.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報99.7元，高開2.3%，騰訊（0700）高開0.5%，快手（1024）盈喜，高開5.7%。

金融股方面，滙豐（0005）將於中午公布業績，最新報65元，低開0.3%，旗下恒生（0011）最新報119.5元，高開0.7%。