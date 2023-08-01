滙豐次季業績優預期兼再回購　股價升幅午後擴至1.4%｜持續更新

美股升勢持續，三大指數於7月最後一個交易日一同高收，其中道指升100點。亞太區股市於今日（1日）早段上揚，日股及韓股分別升150點及31點。



【13:03】

滙豐（0005）次季業績優預期，同時表示即將進行新一輪﹑涉及20億美元回購，股價升幅在午後擴大，最新報66.1元，升1.4%。旗下恒生（0011）股價仍下跌，報117.9元，跌0.7%。

恒指最新報20077，跌1點。

【12:26】

港股今早高開低走，大市高開後升幅曾擴至逾200點，並再次觸及20300點，可是升勢未能持續之餘，更掉頭向下，半日跌1點，報20077點。國指無升跌，報6899點，科指升29點，報4579點，成交額為737億元。

內房股表現疲弱，碧桂園（2007）跌7%，雅居樂（3383）瀉18.1%，龍湖（0960）跌2.7%，融創（1918）跌2.7%，世茂（0813）未上瀉，半日挫26.3%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌3.3%，融創服務（1516）跌1.2%，保利物業（6049）則逆市升1.3%。

科技股方面，阿里（9988）今早曾觸及100元，中午收市報98.85元，升1.4%，騰訊（0700）升0.2%，美團（3690）升0.1%。

汽車股方面，小鵬（9868）半日挫4.2%，蔚來（9866）升2.1%，理想汽車（2015）升3.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）於公布業績前升0.2%，旗下恒生（0011）跌0.4%。

【10:59】

港股升幅大為收窄，恒指最新報20084點，升5點，國指升1點，報6901點，科指升33點，報4583點。

信義系表現疲弱，信義玻璃（0868）跌4%，信義光能（0968）瀉9.4%，信義能源（3868）瀉20.9%。

【10:32】

汽車股走勢個別，蔚來（9866）升4.1%，理想汽車（2015）升4.9%，小鵬（9868）跌1.1%，比亞迪（1211）升0.9%，吉利（0175）無升跌。

恒指最新報20241點，升162點，國指升75點，報6975點，科指升92點，報4641點。

【10:00】

港股升幅進一步擴大，最新報20308點，升230點，國指升101點，報7001點，科指升104點，報4654點。

中國宏橋（1378）升3.5%，創科（0669）升3.4%。

醫藥股方面，藥明生物（2269）升3.4%。

【09:37】

內房股明顯受壓，世茂（0813）跌23%，雅居樂（3383）跌17.4%，富力（2777）跌6.2%，龍光（3380）跌4.2%，碧桂園（2007）跌3.8%。

恒指最新報20225點，升146點，國指升55點，報6954點，科指升62點，報4612點。

【09:25】

恒指最新報20211點，高開132點，國指最新報6951點，高昇51點，科指最新報4599點，高開49點。

內房股今早處於弱勢，碧桂園（2007）最新報1.48元，低開6.3%，進行配股的雅居樂（3383）低開14.5%，世茂（0813）仍受壓，低開14.5%。

科技股方面，阿里（9988）最新報99.7元，高開2.3%，騰訊（0700）高開0.5%，快手（1024）盈喜，高開5.7%。

金融股方面，滙豐（0005）將於中午公布業績，最新報65元，低開0.3%，旗下恒生（0011）最新報119.5元，高開0.7%。