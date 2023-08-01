港燈上半年每單位分派15.94仙　按年持平

港燈（2638）公布截至今年6月底止中期業績，可供分派收入為14.08億元，按年持平，每股份合訂單位中期分派為15.94仙。



港燈指出在今年上半年未計利息﹑稅項﹑折舊及攤銷前溢利為37.39億元，按年升10.7%。股份合訂單位持有人應佔未審核溢利為9.82億元，按年升9.8%。

公司又指出，由於天氣較為和暖，加上香港經濟與商業活動在抗疫措施撤銷逐漸復常，在2023年上半年售電量按年升3.3%，但相比新型冠狀病毒病爆發前的2019年上半年成然下跌5.8%。

港燈主席霍建寧指出，港燈正全力與政府進行現行《管制計劃協議》的中期檢討，並共同敲定 2024至2028 年度發展計劃的內容，會在符合《管制計劃協議》精神的大前提下，考慮不同持份者的利益及期望、目前的投資環境，並配合政府政策。

霍建寧指出長遠而言，相信輸入零碳電力是滿足香港用電需求和同時達到減碳目標的可行途徑。我們已開始研究如何透過區域合作輸入零碳電力，並會與政府合作規劃在將軍澳興建電力接收站的可行性。港燈電力投資已引進全面的環境、社會及管治風險管理框架，包括全面檢視集團潛在的環境、社會及管治風險，並改善相關的風險管控措施。