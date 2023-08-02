內地股市低收　日股瀉768點　創年內單日最大跌幅｜持續更新

美國政府主權評級遭投資評級機構惠譽下調，由原來的AAA評級降至AA+。亞太區股市今早下挫，其中日本股市瀉逾400點。



【15:09】

內地股市低收，上證收市報3261點，跌29點，深成指數收市報11104點，跌39點，滬深300指數收市報3969點，跌28點，創業板指數收市報2218點，跌5點。

日股下瀉768點，收市報32707點，為今年內最大單日跌幅。

港股方面，恒指跌494點，報19516點，國指跌189點，報6664點，科指跌160點，報4377點。

【14:31】

大市跌幅擴大至500點，最新報19510點，國指跌199點，報6655點，科指跌166點，報4371點。

【13:24】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報19580點，跌430點，國指跌165點，報6688點，科指跌132點，報4405點。

中升（0881）跌6%，恒生（0011）及翰森製藥（3692）均跌5.4%。

【12:25】

港股仍處弱勢，曾跌逾400點，低見19558點，中午收市報19613點，跌397點，國指報6707點，跌146點，科指跌116點，報4422點，成交額為598億元。

醫藥股下挫，翰森製藥（3692）跌4.4%，中生製藥（1177）跌3.4%，石藥（1093）跌3.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）跌2.9%，美團（3690）跌4.1%，小米（1810）跌1%，京東（9618）跌2.2%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌8.9%，蔚來（9866）跌5.6%，理想汽車（2015）無升跌。

內房股同樣受壓，中海外（0688）跌0.5%，龍湖（0960）跌3.4%，碧桂園（2007）則逆市升2.1%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）飆17.9%，創融服務（1516）升2.8%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌1%，恒生銀行（0011）跌4.6%。

【11:51】

港股跌幅曾擴大至逾400點，最新報19618點，跌392點，國指跌141點，報6712點，科指跌115點，報4422點。

中升（0881）瀉5%，為目前表現最差的藍籌股。

【10:52】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19672點，跌338點，國指跌115點，報6739點，科指跌95點，報4442點。

阿里（9988）跌1.5%。

【10:27】

港股跌勢加劇，恒指最新報19801點，跌209點，科指跌60點，報4477點，國指跌66點，報6787點。

恒生銀行（0011）跌4.3%，新世界（0017）跌2.4%，九倉置業（1997）跌2.3%。

【10:07】

港股跌幅收窄，恒指最新報19943點，跌67點，國指最新報6849點，跌5點，科指跌15點，報4522點。

汽車股下挫，小鵬（9868）跌5.7%，蔚來（9866）跌4.7%，理想汽車（2015）升1.1%，吉利（0175）升1.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升18.5%，世茂服務（0873）升9.5%。

內房股方面，世茂（0813）反彈升1.9%，碧桂園（2007）升4.8%。

【09:27】

恒指最新報19902點，低開108點，國指最新報6822點，低開31點，科指最新報4508點，低開29點。

物管股方面，碧桂園服務（6098）發盈警兼表示擬進行回購，今早高開11.7%，雅生活（3319）高開3.1%，華潤萬象（1209）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開4.1%，中海外（0688）高開0.1%，龍湖（0960）高開2.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報65.55元，低開1.1%，恒生（0011）低開0.2%。

【08:40】

日經指數最新報33060點，跌406點，澳洲普通股指數最新報7406點，跌44點，韓股最新報2658點，跌8點。

美匯指數回落，最新報102.12。美元兌多種主要貨幣貶值，其中兌日圓跌0.2%至143.06，兌瑞士法郎最新報0.8733，跌0.23%。歐元兌美元最新報1.0994，英鎊兌莓美元最新報1.2779，升0.02%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報82.18美元，升1%；現貨金每盎司最新報1,948.93美元，升0.24%。

債市方面，10年期國債孳息率最新報4.021厘，跌2.9點子。