內房及物管當炒碧服升19%　港股跌幅收窄　小鵬瀉近6%｜持續更新

美國政府主權評級遭投資評級機構惠譽下調，由原來的AAA評級降至AA+。亞太區股市今早下挫，其中日本股市瀉逾400點。



【10:07】

港股跌幅收窄，恒指最新報19943點，跌67點，國指最新報6849點，跌5點，科指跌15點，報4522點。

汽車股下挫，小鵬（9868）跌5.7%，蔚來（9866）跌4.7%，理想汽車（2015）升1.1%，吉利（0175）升1.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升18.5%，世茂服務（0873）升9.5%。

內房股方面，世茂（0813）反彈升1.9%，碧桂園（2007）升4.8%。

【09:27】

恒指最新報19902點，低開108點，國指最新報6822點，低開31點，科指最新報4508點，低開29點。

物管股方面，碧桂園服務（6098）發盈警兼表示擬進行回購，今早高開11.7%，雅生活（3319）高開3.1%，華潤萬象（1209）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開4.1%，中海外（0688）高開0.1%，龍湖（0960）高開2.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，騰訊（0700）低開0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報65.55元，低開1.1%，恒生（0011）低開0.2%。

【08:40】

日經指數最新報33060點，跌406點，澳洲普通股指數最新報7406點，跌44點，韓股最新報2658點，跌8點。

美匯指數回落，最新報102.12。美元兌多種主要貨幣貶值，其中兌日圓跌0.2%至143.06，兌瑞士法郎最新報0.8733，跌0.23%。歐元兌美元最新報1.0994，英鎊兌莓美元最新報1.2779，升0.02%。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報82.18美元，升1%；現貨金每盎司最新報1,948.93美元，升0.24%。

債市方面，10年期國債孳息率最新報4.021厘，跌2.9點子。