美國主權評級遭下調　資本市場未見波動　專家拆解涉兩大原因！

2011年8月5日，投資評級標準普爾宣布將美國政府主權評級由AAA級下調至AA+。由於美國政府主權評級被降屬史無前例，觸發環球資本市場於接緊的周一出現大動盪。12年後，美國政府主權評級再次遭到下調，可是市場表現相對平靜，港股暫時跌幅不足2%。財資市場人士認為，這與美元主導地位仍在，及美國經濟抗壓力較強有關。



惠譽於美國時間周二（1日）宣布將美國長期外匯發行人違約評級由「AAA」降至「AA+」，評級展望則由「負面」轉為「穩定」。惠譽解釋下調美國政府主權評級，反映出其未來3年財政惡化﹑總債務處於高水平及不斷增加，以及相對於AA或AAA評級國家，美國管治水平在過去20年下跌，及體現債務上限反覆陷入僵局，要待最後一刻才可解決。

惠譽降美國政府主權評級後，資本市場反應未見過於波動。（資料圖片）

耶倫發聲明﹕不認同惠譽決定

不過惠譽亦指出美國政府主權評級受多種結構性優勢支撐，包括龐大﹑先進﹑多元化及高收入的經濟，並得到充滿活力的商業環境支持。同時美元為世界上最重要的儲備貨幣，能賦予政府異常強勁的融資靈活性。

在惠譽公布降美國政府主權評級決定後，財長耶倫發聲明回應，明言強烈不同意惠譽的決定，又認為對方決定草率及基於過時數據，又指出對方的決定不會改變美國人﹑投資者及世界各地人們的認知。耶倫又指出，美國國債仍是世界上最安全及流通性強的資產，而美國基本因素強勁。

評級機構降美國主權評級，美元地位暫未受影響。（資料圖片）

上商林俊泓指兩大因素令市場相對平靜

雖然美國政府主權評級再度下調，但是市場人士反應不如2011年時標普降評級行動般敏感，其中美匯指數暫於102水平徘徊。為何會出現這種情況，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，一方面美國政府主權評級已非首遭下調，而從上次標普下調評級行動後，美元的主導地位不變，亦不影響美國政府償債能力。同時美國政府有需要時，亦可以透過「印銀紙」方式處理。

他又指出縱使「印銀紙」引發通脹問題，可是從過去一段時間美國聯儲局可以透過加息以壓抑通脹，期間美國經濟亦展現出現不俗的抗壓力。因此這兩個「實驗」，讓投資者願意繼續持有美元。

林俊泓亦指出，從美國政府的發債規模來說，反映出美國政府認為市場對債券消化能力仍強。同時認為下調評級對美國企業債市場影響不大，反而是當地商業物業市場問題，對企業還款能力會否帶來影響。他亦指出從目前匯市表現來看，市場人士反應溫和，港元的波幅空間仍處於日常波動範圍。