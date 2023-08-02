洪灝料內地樓市黃金時代已過　不同意救市

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝接受《騰訊財經》訪問時指出，不贊成救股市反而是要提振市場知信心，堅持結構改革，不要盲目地推出所謂刺激政策，而是應該幫助居民部門的消費逐步復蘇。



他預料A股於今年內交易區間介乎3000至3400點，除非有新的政策變量出現；又建議投資者放棄牛市或熊市的執念，因在再差或再好的市場均有投資機會。

談及港股時，洪灝指出去年10月時預測港股交易區間頂部為23000點，底部大約為16000點，現時仍未超出有關區間。他又指出互聯網板塊仍有機會，因為這為內地高科技行業，現金流充足﹑估值亦不高，利淡因素基本上快盡出。

對於有市場人士指出要救內地柿樓市，洪灝直言不同意，明言內地樓市最大問題並非不上升，而是經過多年升市報眾人已形成一致價格預期，認為樓價只升不跌，導致所有人均加大槓桿去買樓才是最大問題。他同意限購限售政策鬆綁，以及改革戶籍制度，有助樓市更加健康地在市場力量調節下自發地調整，走出低谷，而非單靠刺激政策。

他進一步指出內地樓市的黃金時期已過，因為內地人口﹑城鎮化﹑人均擁有的住房，或是人均居住面積等，已到長期發展中後期，因此不應再期待像過去20年的「高歌猛進」地發展，應調低預期。