恒大物業︰已履行各項復牌指引　今復牌

恒大物業(6666)公布，由於已履行各項復牌指引，故將於今日﹙3日﹚恢復買賣該股。

該復牌指引包括公佈上市規則規定的所有未公佈的財務業績，並解決任何審計保留意見的事項；對公司人民幣134億元的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施；管理層的誠信及╱或對公司管理及運營有重大影響的任何人的誠信，或會對投資者構成風險，並損害對市場的信心，需證明沒有合理的監管疑慮；進行獨立的內部監控檢討，需證明公司已制定足夠的內部監控及程序，以履行上市規則項下的責任；證明公司遵守上市規則第13.24條的規定；向市場通報所有重要信息使公司股東和其他投資者可評估公司的情況。

其中，恒大物業獨立調查結果披露，於2020年12月28日至2021年8月2日，公司的6家附屬公司通過8家銀行，為多家第三方(作為被擔保方)融資提供存款質押，相關的資金透過部分被擔保方及多家通道公司(扣除費用後)劃轉至恒大集團。該質押擔保期限屆滿，因觸發質權實現條件，相關的銀行劃扣/劃轉了合計約134億元人民幣的存單存款。

為進一步確認涉及該質押擔保事件的所有事項及相關人員均已被調查清楚，獨立調查委員會於今年2月15日發布獨立調查結果後，持續對事件相關人員進行進一步的訪談及調查，並對首次公開招股募集資金的所得款被用作質押擔保用途一事進行補充獨立調查。

根據補充獨立調查的結果，所得款滙入集團後，由於集團當時並未設立所得款專戶，所得款與集團自有資金形成了混同，共同用於集團日常運營，導致未能及時發現相關資金被用於質押擔保安排。

獨立調查委員會認為，獨立調查結果已足夠揭示相關事實和情況以揭露問題(包括但不限於內部控制缺陷)，並已盡力識別所有涉及該事件及有關係的人士，補充獨立調查結果與今年2月15日發布的獨立調查結果保持一致。

該公司自知悉該質押擔保後，立即開展內部監控檢討、人員培訓及調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，積極落實各項救濟措施，持續向第三方及恒大集團開展追償工作。