內地股市高收　港股維持升勢　企穩19500點｜持續更新

投資評級機構惠譽於周二（1日）將美國政府AAA主權信貸評級降至AA+，觸發投資者將資金從股市抽走，美股三大指數均於周三（2日）低收，其中道指挫348點或1%，納指跌310點或2.2%。同時投資者恐慌情緒升溫，VIX指數全日抽升15.5%。亞太區今日（3日）接續上日跌勢，日股早段跌逾400點。



【15:08】

內地股市高收，上證收市報3280點，升18點，深成指數收市報11163點，升59點，滬深300指數收市報4004點，升35點，創業板指數收市報2241點，升23點。

日本股市仍未止跌，日經指數收市報32159點，跌548點，兩日累跌逾1,300點。韓股跌11點，報2605點。

港股方面，恒指升28點，報19545點，國指升29點，報6698點，科指升51點，報4439點。

【13:25】

港股轉升，恒指最新報19607點，升89點，國指升45點，報6715點，科指升54點，報4443點。

金沙（1928）升2.1%，藥明生物（2269）升4.1%，信義玻璃（0868）升2.4%，創科（0669）升4.7%。

【12:13】

港股走勢相當反覆，並於19500點爭持。

恒指中午收市報19506點，跌11點，國指升1點，報6671點，科指升20點，報4409點，成交額為526億元。

物管股表現疲弱，碧桂園服務（6098）跌3.7%，華潤萬象（1209）跌0.8%，恒大物業（6666）瀉46.5%，世茂服務（0873）跌4%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌1.4%，龍湖（0960）平收，融創（1918）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）升0.5%，美團（3690）升0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.6%，恒生（0011）跌1.4%，友邦（1299）升0.3%，港交所（0388）升0.1%。

【11:24】

碧桂園孖寶下挫，碧桂園服務（6098）跌4.3%，碧桂園（2007）跌2.7%。

恒指跌勢略為擴大，最新報19456點，跌61點，國指跌15點，報6653點，科指升2點，報4391點。

【10:29】

港股跌幅進一步收窄，恒指最新報19500點，跌16點，國指升18點，報6688點，科指升31點，報4420點。

汽車股上揚，小鵬（9868）升3.6%，蔚來（9866）升8.7%，理想（2015）升3.9%。

【09:43】

港股跌幅收窄，最新報19437點，跌79點，國指轉升，報6671點，升1點，科指轉升15點，報4404點。

已公布業績的百威亞太（1876）跌5.5%，攜程（9961）跌2.8%，長實（1113）跌2.1%，友邦（1299）跌1.9%。

【09:25】

恒指最新報19404點，低開113點，國指最新報6654點，低開15點，科指最新報4383點，低開5點。

物管股今早表現，恒大物業（6666）復牌後低開36.5%，碧桂園服務（6098）低開1.1%，融創服務（1918）高開0.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，龍湖（0960）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.3%，友邦（1299）低開1.9%。

【08:53】

日股最新報32215點，跌492點，澳洲普通股200指數跌64點，報7290點，韓股則升8點，報2624點。

美匯指數上揚，最新報102.62，升0.03%。美元兌日圓最新報143.35，澳元兌美元最新報0.6534，美元兌瑞士法郎最新報0.8776。

商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段回升，每桶最新報79.59，升0.13%；現貨金每盎司最新報1,935.94美元，升0.08%。

債市方面，美債債息全面上揚，其中10年期國債孳息率曾升穿4.1厘，最新報4.098厘，升2.1點子。