友邦跌近2%　ATM向下　累港股低開逾百點失19500點｜持續更新

投資評級機構惠譽於周二（1日）將美國政府AAA主權信貸評級降至AA+，觸發投資者將資金從股市抽走，美股三大指數均於周三（2日）低收，其中道指挫348點或1%，納指跌310點或2.2%。同時投資者恐慌情緒升溫，VIX指數全日抽升15.5%。亞太區今日（3日）接續上日跌勢，日股早段跌逾400點。



【09:25】

恒指最新報19404點，低開113點，國指最新報6654點，低開15點，科指最新報4383點，低開5點。

物管股今早表現，恒大物業（6666）復牌後低開36.5%，碧桂園服務（6098）低開1.1%，融創服務（1918）高開0.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，龍湖（0960）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.3%，友邦（1299）低開1.9%。

【08:53】

日股最新報32215點，跌492點，澳洲普通股200指數跌64點，報7290點，韓股則升8點，報2624點。

美匯指數上揚，最新報102.62，升0.03%。美元兌日圓最新報143.35，澳元兌美元最新報0.6534，美元兌瑞士法郎最新報0.8776。

商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段回升，每桶最新報79.59，升0.13%；現貨金每盎司最新報1,935.94美元，升0.08%。

債市方面，美債債息全面上揚，其中10年期國債孳息率曾升穿4.1厘，最新報4.098厘，升2.1點子。