杭州亞運9月舉行　李寧有望受惠｜許繹彬

港股在「7翻生月」終於不負眾望，恒指臨尾發揮後勁終能累計回升1,162點，令一眾港股投資者終於有看見曙光的感覺。大家苦候恒指多時，終於重返20000點，更曾高見20400點，相信投資者都有苦盡甘來之感。其實恒指在「五窮」後已是連升兩個月，只是在這兩個月裡，港股尤如搭上瘋狂過山車，平均每個月高低位均有2,000點波幅，個別股份特別是內房物管股，更是跌至體無完膚；股民的至愛ATMXJ總算有所交待，而汽車股則最為突出，成為七月份的升幅之冠，帶領港股起死回生。

筆者指出，正所謂「成也北水，敗也北水」，港股在近日漸見穩固，除美國6月份通脹回落，令加息步伐可能會減慢或可能已近倒數外；主要因素相信是中國官方PMI勝預期，其後內地又宣布推出一系列恢復和擴大消費的措施，人民幣因此而扭轉近月的弱勢，令資金取態更為進取，A股從而造好。北水強而有力的灌溉，促使港股得到充裕的滋潤，終於能爬上20000點水平，成交也曾創下1,800億元以上，可說是吐氣揚眉。

踏入八月份，坊間普遍看好，更有人說短期會重返21000點，筆者不排除有這可能，但之前或需要經過歷練，投資者首先需要了解恆指七月末段急勁升幅且毫不留情地一口氣衝上20400點的原因，除人民幣走勢回暖帶動大市企穩外，當中亦有可能包含夾淡倉的因素。因此，當恒指八月開始時，走勢顯得有迷惘，在20000點以上，看來有點力不從心，升勢欠銳；曾是領漲的代表，亦顯得膠著及無力感。心水清的投資者相信仍記得港股在上兩個月均曾在19800點至20400點拉据了一段時間，因而在這個區間囤積了一定蟹貨，所以當到達20000點以上的水平，投資者可能會將手上蟹貨先行鬆綁，故此令港股在此水平會出現沽壓，亦屬正常現象。話說未完，恒指昨日在毫無預警下，回吐近500點，20000點再次失守；但慶幸的是，港股的成交有明顯增加，每天也有1,200億元左右的成交。如北水灌溉持續，恒指暫可視為大漲小回，建議暫以19400點作支持位，20040點則為阻力區。

筆者認為，國家發改委較早前公布的一系列刺激消費措施，其中全面落實「帶薪休假」制度，以及延長景區開放時間等，目的相信是要刺激內需。消息一出，一眾餐飲股已有所動作，但內需豈止餐飲，衣履相信亦會受惠，適逢亞運在中國杭州舉行，與亞運有相關的李寧（2331）可能同樣受惠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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