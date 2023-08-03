港半島酒店母企大酒店上半年少賺30%　擬翻新山頂凌霄閣

半島酒店母企大酒店（0045）公佈截至今年6月底中期業績，股東應佔盈利按年跌30%至9,400萬元，每股盈利0.06元，不派中期息。



期內，收入按年增47%至24.45億元，除開業前及項目費用的綜合利息、稅項、折舊及攤銷前營業盈利增加357%至4.98億元。

集團表示，雖然全球其他地區的業務出現強勁反彈，但大部分盈利來自香港市場，而香港的業務仍未全面復甦。另外，計劃倫敦半島酒店於2023年9月12日開始試業，並預計酒店將於2023年底全部完工，屆時大部分住宅公寓亦將交付。

此外，集團公佈次季未經審核營運數據，次季半島酒店出租率升至44%，香港地區平均可出租客房收入為2,655元，平均房租為6,097元；而首季平均可出租客房收入是2,155元，平均房租為5,528元。

山頂凌霄閣。（資料圖片 / 林若勤攝）

另一方面，大酒店指出隨著邊境重新開放，訪港旅客回升，山頂凌霄閣上半年的業務錄得理想的表現，而山頂纜車自2022年8月重開後，也帶動了凌霄閣的業務。山頂凌霄閣的收入及出租率有所改善，且租金寬免亦有所減少。公司繼續實施各種推廣活動和商業策略，以吸引更多遊客到山頂遊覽，而凌霄閣摩天台428的訪客較去年錄得大幅的增長至正常水平；又指出現正對山頂凌霄閣的零售及餐飲服務進行策略檢討，並計劃於未來一至兩年內翻新該項物業。