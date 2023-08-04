滬深股市高收　日股反彈　港股升幅收窄至不足50點｜持續更新

歐美股市於周四（3日）仍未止跌，道指兩日累跌逾400點。不過亞太區股市今日（4日）早段喘定，其中連續兩日累瀉逾1,300點的日股出現反彈。



【15:10】

內地股市高收，上證收市報3288點，升7點，深成指數收市報11238點，升74點，滬深300指數收市報4020點，升15點，創業板指數收市報2263點，升21點。

至於亞太區股市方面，日經指數收市報32192點，升33點。

港股方面，恒指升48點，報19469點，國指升53點，報6705點，科指升62點，報4468點。

【13:49】

港股升幅午後擴大，恒指最新報19669點，升248點，國指最新報6771點，升119點，科指升110點，報4516點。

申洲（2313）升4%﹑聯通（0762）升3.9%﹑潤啤（0291）升3.6%，平保（2318）升3.6%，京東（9618）升3.3%，美團（3690）升3.2%，國壽（2628）升3.1%，中升（0881）升3%。

【12:27】

恒指半日升191點，報19612點，國指升94點，報6746點，科指升86點，報4492點，成交額為693億元。

內房股上揚，龍湖（0960）升3.2%，碧桂園（2007）升0.7%，融創（1918）升3.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.8%，雅生活（3319）升1.3%，世茂服務（0873）跌0.6%。

科技股方面，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）升2.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.9%，恒生（0011）跌0.4%。

【11:36】

券商股上揚，中信証券（6030）升3.6%，廣發証券（1776）升2.6%，中國銀河（6881）升1.5%，海通證券（6837）升2.2%，HTSC（6886）升2.5%。

恒指最新報19598點，升177點，國指升86點，報6738點，科指升79點，報4485點。

【11:03】

港股升幅進一步收窄，恒指最新報19550點，升129點，國指升65點，6717點，科指升53點，報4460點。

申洲（2313）升4%，龍湖（0960）升3.8%，聯通（0762）升3.5%。

長和（0001）逆市跌4.8%，長實（1113）轉升0.8%。

【10:13】

港股升幅收窄至約200點，恒指最新報19627點，升206點，國指升94點，報6747點，科指升77點，報4484點。

滙豐（0005）升1.4%，渣打（2888）升1.6%。

【09:45】

港股升幅擴大至近400點，其收復10天線（19590點）及100天線（19539點）最新報19813點，升392點，國指升173點，報6826點，科指升137點，報4544點。

龍湖（0960）升6.9%，美的置業（3990）升8%，世茂（0813）升3.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升5.2%，世茂服務（0873）升2.9%，恒大物業（6666）跌0.8%。

新能源汽車股方面，理想（2015）升2.6%，蔚來（9866）升4.8%，小鵬（9866）升1.6%。

【09:25】

恒指最新報19671點，高開250點，國指最新報6762點，高開110點，科指最新報4511點，高開104點。

科技股方面，阿里（9988）最新報95.25元，高開2.3%，騰訊（0700）高開1.9%，美團（3690）開2.7%。

手機設備股方面，舜宇（2382）高開1.3%，瑞聲（2018）高開1.3%。

長和系已公布中期業績，長和（0001）低開2.6%，長實（1113）低開0.6%，長建（1038）平開。

內房股方面，碧桂園（2007）高開6.2%，龍湖（0960）高開7.7%，融創（1918）高開1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%，友邦（1299）高開0.4%。