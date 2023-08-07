內地據報要求經濟學家及分析師　勿對外談論通縮等負面消息

據英國傳媒引述消息報道，指出內地監管機構﹑券商及媒體，要求經濟學家﹑分析師及研究人員等，不要對外說資金外流及物價下滑等「壞消息」。



報道指出上海一家大型金融機構的經濟學家指出，去年談論通縮或其他經濟風險並無問題，可是當地電視台已明確指出只包容正面評論。就算在預先錄製的訪問中提及通縮﹑風險等言論，最終亦不獲播放。

報道又指出有經濟學家於北京舉行的一次閉門會議上，回答有關通縮風險問題時，直言整個市場均知道內地不存在通縮問題，卻可以談論低通脹。反映出分析員工避免談論敏感話題，或以較委婉方式應對。

經濟師指自我審查日益加強

報道引述分析師指出投資者從較難獲得可靠數據的市場上，往往依賴研究經濟的專業人士，可是自我審查日益加強。

報道亦指出目前內地經濟情況已引起部份「體制內」經濟學家質疑。內地公布第二季經濟增長數據後，國家信息中心前首席經濟學家范劍平於一次閉門會議上指出，內地正朝向通縮，讓在場人士感到詫異。報道指出范劍平未有回應查詢。

內地將於周三（9日）公布7月居民消費物價指數（CPI）等經濟數據，預料CPI或按年跌0.5%，工業生產者出廠指數（PPI）跌幅則收窄至4%。