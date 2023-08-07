九倉置業績後轉瀉逾6% 中資保險受壓 恒指跌68點｜持續更新
美國於上周五（4日）公布7月非農業新增職位數目，增長18.7萬個職位，略遜預期，可以工資按年增幅卻達到4.4%。當日美股三大指數低收。亞太區股市今日（7日）早段偏軟，其中日股曾失守32000點。
【13:32】
港股跌幅午後擴大，恒指最新報19470點，跌68點，國指跌26點，報6706點，科指跌25點，報4471點。
九倉置業（1997）轉升為跌，曾低見36.25元，最新報36.45元，瀉6.5%。
中資保險股下跌，國壽（2628）跌2.8%。
【12:52】
港股半日走勢波動，恒指中午收市報19535點，跌4點，國指中午收市報6727點，科指跌11點，報4485點，成交額431億元。
醫藥股處於弱勢，翰森製藥（3692）跌10.4%，中生製藥（117）跌6.2%，石藥（1093）跌5%，藥明生物（2269）跌3.3%。
內房股亦受壓，碧桂園（2007）跌7%，龍湖（0960）跌3.3%，融創（1918）跌3.6%。
物管股同樣向下，碧桂園服務（6098）跌6.6%，融創服務（1516）跌6.2%，世茂服務（0873）。
消費股上揚，海底撈（6862）升4.4%，百威亞太（1876）升3.4%。
能源股獲追捧，中海油（0883）升3.3%，中石油（0857）升2.5%，中石化（0386）升1.9%。
【11:09】
醫藥股下挫，翰森（3692）瀉9.7%，報10.28元，中生製藥（1177）跌5.9%，石藥（1093）跌4.4%，藥明生物（2269）跌2.3%。
內房及物管股受壓，碧桂園（2007）跌7%，碧桂園服務（6098）跌6.7%，龍湖（0960）跌2.3%。
恒指最新報19524點，跌15點，國指跌8點，報6724點，科指跌11點，報4486點。
【10:24】
港股倒升，恒指最新報19546點，升6點，國指跌1點，報6731點，科指跌7點，報4490點。
百威亞太（1876）升3.6%，海底撈（6862）升3%，長實（1113）升2.2%。
【09:27】
恒指最新報19474點，跌64點，國指跌27點，報6705點，科指跌38點，報4459點。
科技股偏軟，阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）低開0.9%，美團（3690）高開0.6%。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%。
新能源車股方面，小鵬（9868）低開4.3%。
內房股方面，碧桂園（2007）低開2.8%。