海港城母企｜九倉置業中期轉賺18億　派息67仙　強調復甦未及疫前

海港城母企九龍倉置業（1997）公佈截至今年6月底中期業績，上半年扭虧為盈，賺18.05億元，去年同期虧損14.68億元；每股基本盈利為59仙，派中期息每股67仙。



期內，未經審核集團基礎淨盈利減少9%至30.59億元，收入增加 4%至64.73億元，當中海港城整體收入（包括酒店）增加8%，營業盈利增加12%，商場部份收入增加9%，營業溢利增加16%，出租率回升至96%。時代廣場整體收入減少2%，營業盈利則增加 1%，商場出租率為94%；荷里活廣場收入增加 5%，營業盈利增加 8%，出租率為96%。

翻查統計處資料顯示，在今年上半年本港零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.7%。

集團表示，到目前為止市場復甦雖然溫和，但集團的投資物業對租戶和購物顧客依然有吸引力。商場租金已趨於穩定，不過由於根據會計準則攤銷在疫情期間所給予的租金優惠，租金回升幅度因而變得不明顯。寫字樓市場供應過剩繼續對租金和出租率構成壓力，預計在營商氣氛出現重大轉變之前，這種情況仍將持續。

集團又指，受充滿挑戰的宏觀環境影響，投資物業估值之前尚未見底。相比之下，酒店的盈利恢復較為明顯，卻同樣在第二季度欠增長動力，陷入停滯。由於成本壓力不斷加大，令疫情後的復甦變得更加複雜。成本上漲，尤其是人力和能源成本，正在擠壓投資物業分部和酒店分部的利潤空間。