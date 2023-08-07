中電藍凌志稱准許利潤協議合適　燃料費有望回落

坊間有意見認為港府應降低電力公司的准許利潤率水平。中電（0002）首席執行官藍凌志於記者會上指出，本港准許利潤協議架構行之有效，屬適時及合適；又指出公司與政府正就現行的准許利潤協議的中期檢討進行磋商，並指出電力公司投資涉及數以億元計，同時屬長期投資，因此要有投資誘因。他又指出現行的准許利潤協議是2018與政府商討的結果，准許利潤率是從維期15年的年期作考慮。



被問及若日後本港電力市場引入內地電廠競爭時，藍凌志指出政府須考慮日後供電穩定性，以及減炭目標。

談及燃料價格走勢時，藍凌志指出去年上半年受到俄羅斯入侵烏克蘭，以及歐洲需要時間物色俄國油﹑氣等資源替代影響，導致能源價格急升，至今年上半年能源價格已見回落。雖然在較寒冷或炎熱天氣時，能源價格會再次上揚，但相信長遠而言將會回落。

中電候任首席執行官蔣東強補充，國際燃料價格已見穩定跡象並持續回落，在今年4至6月時亦有向客戶提供回扣，又指出8月份的淨電價較今年1月時下跌2.3%。他預期只是能源價格保持穩定，相信用戶燃料費將會下降。

至於澳洲業務前景，藍凌志預期在今年下半年會處於正常環境。他亦指出會為澳洲業務物色合作夥伴推動能源轉型，當中既可以包括企業層面，亦可以涉及項目層面。