內房股捱沽 碧桂園瀉逾1成 港股跌近300點｜持續更新
美國股市於周一（7日）反彈，其中道指更抽升逾400點。亞太區股市今日（8日）早段上揚，其中日本股市升150點。
【13:34】
恒指跌幅午後跌幅擴大，最新報19245點，跌292點，國指跌120點，報6613點，科指跌102點，報4396點。
內房股成為投資者沽貨對象，龍湖（0960）跌8.1%，碧桂園（2007）跌10.6%，潤地（1109）跌3.7%，融創（1918）瀉8.5%，世茂（0813）跌8.2%。
【12:26】
港股半日低收。今早大市曾跌逾400點，半日跌267點，中午收市報19270點，國指跌111點，報6622點，科指跌96點，報4403點，成交額為543億元。
內房股再次下跌，碧桂園（2007）跌7.6%，潤地（1109）挫3.7%，中海外（0688）跌1.7%，世茂（0813）跌7.1%，融創（1918）跌5.4%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.6%，世茂服務（0873）跌1.2%，中海物業（2669）跌2.6%。
科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，美團（3690）跌2.6%，騰訊（0700）跌1.8%。
金融股方面，滙豐（0005）逆市升0.6%，友邦（1299）跌2.2%。
【11:07】
人民幣轉弱，離岸價兌美元跌199點子，報7.2226。
受累人民幣貶值，港股下跌，最新報19310點，跌226點，國指跌94點，報6639點，科指跌78點。
內房股再次受壓，碧桂園（2007）跌5.3%，龍湖（0960）跌6.7%，融創（1918）跌3.8%。
【09:59】
港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報19224點，跌312點，國指跌123點，報6610點，科指跌93點，報4405點。
阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌3.6%，快手（1024）挫4.2%。
醫藥股未止跌，藥明生物（2269）跌3.6%，石藥（1093）跌3.4%，翰森製藥（3692）跌2.4%。
友邦（1299）見1個月新低，最新報72.65元，跌1.8%。
【09:28】
恒指低開229點，報19308點，國指低開94點，報6639點，科指低開85點，報4414點。
科技股低開，阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開2%，美團（3690）低開2.5%，小米（1810）低開2.4%。
金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）低開1.3%。
內房股方面，龍湖（0960）低開1.9%。