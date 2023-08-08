碧桂園瀉14%藍籌最傷 科技股低收 港股跌350點再失250天線
美國股市於周一（7日）反彈，其中道指更抽升逾400點。亞太區股市今日（8日）早段上揚，其中日本股市升150點。
【16:37】
人民幣轉弱，在岸價再次跌穿7.2關，加上內房股下挫，拖累大市全日跌逾300點之餘，更一口氣跌穿20天平均線（19328點）﹑50天平均線（19185點）﹑100天均線（19531點）及250天平均線（19297點）。
恒指收市報19184點，跌353點，國指跌146點，報6587點，科指跌125點，報4374點，成交額為1,046億元。
內房股極為疲弱，碧桂園（2007）跌14.4%，為全日表現最差藍籌股，龍湖（0960）跌4.9%，雅居樂（3383）跌6.5%，融創（1918）跌8.5%，世茂（0813）跌8.2%。
物管股亦捱沽，碧桂園服務（6098）跌9.7%，融創服務（1516）跌6.2%，世茂服務（0873）跌1.8%，華潤萬象（1209）跌3.1%。
科技股方面，阿里（9988）跌2.7%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌3.2%，小米（1810）跌2.1%。
車股方面，比亞迪（1211）跌3.9%，理想汽車（2015）跌3.7%，小鵬（9868）跌4%，蔚來（9866）跌5.1%。
金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，恒生銀行（0011）跌1.4%，港交所（0388）跌1.8%。
【15:28】
內地股市低收，上證收市報3260點，跌8點，深成收市報11098點，跌46點，滬深300指數收市報3979點，跌10點，創業板收市報2228點，跌11點。
港股跌幅擴大，恒指最新報19158點，跌379點，國指跌154點，報6580點，科指跌128點，報4370點。
【13:34】
恒指跌幅午後跌幅擴大，最新報19245點，跌292點，國指跌120點，報6613點，科指跌102點，報4396點。
內房股成為投資者沽貨對象，龍湖（0960）跌8.1%，碧桂園（2007）跌10.6%，潤地（1109）跌3.7%，融創（1918）瀉8.5%，世茂（0813）跌8.2%。
【12:26】
港股半日低收。今早大市曾跌逾400點，半日跌267點，中午收市報19270點，國指跌111點，報6622點，科指跌96點，報4403點，成交額為543億元。
內房股再次下跌，碧桂園（2007）跌7.6%，潤地（1109）挫3.7%，中海外（0688）跌1.7%，世茂（0813）跌7.1%，融創（1918）跌5.4%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.6%，世茂服務（0873）跌1.2%，中海物業（2669）跌2.6%。
科技股方面，阿里（9988）跌2.3%，美團（3690）跌2.6%，騰訊（0700）跌1.8%。
金融股方面，滙豐（0005）逆市升0.6%，友邦（1299）跌2.2%。
【11:07】
人民幣轉弱，離岸價兌美元跌199點子，報7.2226。
受累人民幣貶值，港股下跌，最新報19310點，跌226點，國指跌94點，報6639點，科指跌78點。
內房股再次受壓，碧桂園（2007）跌5.3%，龍湖（0960）跌6.7%，融創（1918）跌3.8%。
【09:59】
港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報19224點，跌312點，國指跌123點，報6610點，科指跌93點，報4405點。
阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌3.6%，快手（1024）挫4.2%。
醫藥股未止跌，藥明生物（2269）跌3.6%，石藥（1093）跌3.4%，翰森製藥（3692）跌2.4%。
友邦（1299）見1個月新低，最新報72.65元，跌1.8%。
【09:28】
恒指低開229點，報19308點，國指低開94點，報6639點，科指低開85點，報4414點。
科技股低開，阿里（9988）低開1.6%，騰訊（0700）低開2%，美團（3690）低開2.5%，小米（1810）低開2.4%。
金融股方面，滙豐（0005）高開不足0.1%，港交所（0388）低開1.3%。
內房股方面，龍湖（0960）低開1.9%。