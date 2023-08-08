阿里季績周四出爐　淘寶天貓獲唱好　惟雲業務受壓｜附大行目標價

阿里巴巴（9988）將於本周四（10日）發佈截至6月底止﹑2024財年首季業績，拉開科企業績期的序幕。大行預料阿里核心電商業務復甦，淘寶、天貓表現有驚喜，惟阿里雲業務收入或受壓。



綜合彭博數據，市場預期阿里巴巴首季收入為2,232.41億元（人民幣‧下同），按年增8.6%；反映核心業務表現的經調整純利為358.81億元人民幣，按年增長18.6%。

目前富瑞給予阿里目標價高達177港元，評級「買入」。花旗、美銀、高盛同樣給予「買入」評級，目標價分別為145港元、129港元，以及128港元。

而阿里美股，摩通予目標價140美元，評級「增持」，野村、瑞銀分別予目標價136美元、110美元，評級均為「買入」。

花旗、摩通：淘寶及天貓提供上升空間

花旗上月報告指，雖然內地消費恢復速度緩慢，但在基數較低及較預期佳的「6.18」促銷牽引，預期旗下淘天集團的商品交易總額（GMV）將升7.3%。

花旗認為，阿里巴巴的成本管制，及利潤率更高的交易市場的收入回升，將支持強於先前預期的盈利能力改善，該行將阿里巴巴目標價由140港元上調至145港元，維持「買入」評級。

摩通亦表示，阿里巴巴中國零售商業客戶管理（CMR）、國際電商和菜鳥等業務分部將保持強勁勢頭。淘寶天貓完善營運策略及持續優化成本，加上「6.18」活動成功，預計CMR首財季收入按年增8%，而國際商務首財季收入或按年增31%；菜鳥將受惠國際商務業務帶動，收入增長或達29%。

中信證券：雲業務收入或受壓

至於雲業務，中信証券認為，阿里雲收入短期承壓，因為內地經濟復甦緩慢，企業收緊預算，以及阿里雲發展策略仍在調整，主要聚焦公有雲發展，減少較低技術含量的混合雲業務；大型客戶退出影響仍在消化中。

不過，該行認為，阿里雲在研發投入和技術實力上仍然領先，中長期有望受益於中國企業數碼及AIGC（生成式AI）爆發帶來的新增算力需求，預計阿里雲有望成為較快獲批大模型牌照的廠商之一。

圖為2019年2月，在西班牙舉行的全球移動通訊大會，阿里雲的展示攤位。（Getty）

野村：下半年大環境對中資科網股有利

此外，野村認為，下半年宏觀經濟及地緣政治環境對中資科網股變得有利，把阿里加添至板塊首選股之一，與騰訊（0700）及美團（3690）並列。

該行認為，被市場視為投資中國之選的阿里更加吸引，因為阿里願意向股東作資本回報，未來分拆菜鳥、盒馬及阿里雲業務時亦有望釋放資產價值。即使與拼多多、抖音的競爭方面，阿里未來幾年可能會輸掉一些市場份額，惟預計市佔率跌幅溫和。