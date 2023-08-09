銀色債券今日下午2時截止認購　耀才及致富稱客戶認購創新高

新一批銀債認購，進入最後召集，官方截止認購期為明日（8月9日）下午2時，但部分證券行包括致富及輝立，由於需時核對客戶資料及上載相關資料等因素，而提前於今日下午截止認購，有興趣認購的長者可以把握最後時機。



此次銀債保底息加至5厘，不單為歷來新高，也高於目前市面一般港元定存年利息，並能鎖息3年。今輪銀債發行日定於8月18日。

有分析預計，認購人數及金額均將創新高，最終或有30萬人認購，建議資金充裕長者可人均認購30手，若「銀彈」不足則可考慮沽出舊銀債換入新銀債。

致富﹕客戶認購額2.2億元

致富證券業務部主管郭家安表示，該行將於今日下午3時截飛，截至今日上午10時30分，已累積有1,281人認購，認購額達2.2億元，已創歷來最高，最高個人認購額達100萬元。

信銀國際﹕平均認購約24萬元

截至8月8日，中信銀行（國際）接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部份客戶的100萬元大額認購，累計認購金額已超越上一批銀債。中信銀行（國際）亦將推出銀債退款優惠，詳情稍後公佈。

耀才﹕有近5000名客戶參與認購

耀才指出不論在認購人數及認購金額，均打破公司歷年紀錄，近5,000名客戶參與認購，比去年急升近2.5倍，認購金額為近6.13億；客戶普偏認購的取向亦較之前數次為進取，平均認購額為15至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上2萬點，但走勢看來仍然疲弱，投資者對投入股票市場的取態仍有所保留；而對銀髪族來說投資的取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髪族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。