恒生上半年非港居民新開戶翻3.5倍　新增兩家跨境財富管理中心

為配合粵港澳大灣區對跨境財富管理持續增長的需要，恒生銀行及其全資附屬公司恒生中國，進一步提升跨境連繫，分別於尖沙咀和深圳增設兩間跨境財富管理中心，並於兩地透過理財服務專員，為客戶提供即時一站式跨境財富管理服務。



大灣區財富管理及個人銀行業務之總營業收入升 20%

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，自通關以來積累已久的跨境財富管理需求得以釋放。今年首6個月，恒生非香港居民的新開戶人數較去年同期上升3.5倍。恒生中國方面，來自大灣區財富管理及個人銀行業務之總營業收入亦上升20%。大灣區的財富管理需求強勁，這方面亦是恒生財富管理及個人銀行業務的策略重點之一。

下半年恒生將推出更多跨境理財服務和方案，包括利用數碼科技為客戶提供更快更方便的服務。屆時內地居民可乘訪港之便到香港恒生分行透過恒生個人銀行 Mobile App 辦理開戶服務，大約30分鐘即可開立新戶口，並即場領取提款卡及登記恒生個人流動理財服務，以助客戶方便地跨境管理他們的戶口。

下半年推出更多跨境理財服務和方案

恒生及恒生中國自去年開始已率先部署，先後在香港的上水、中環及九龍塘與內地廣州開設跨境財富管理中心。計及新落戶於尖沙咀及深圳的跨境財富管理中心，恒生及恒生中國於大灣區之主要城市已設有6間中心。恒生的理財服務專員可按客戶要求，為客戶即時聯絡內地的財富管理專家，提供跨境理財通、投資、按揭及外匯等資訊，並可預約跨境理財通投資戶的開戶服務。

另外，恒生與恒生中國專業服務團隊將共同為客戶提供簡單便捷的戶口維護服務。在職員協助下，兩地客戶更毋須跨境即可重新啟動非活躍戶口，以及更新跨境戶口的個人資料。