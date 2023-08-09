內地股市未止跌　港股再次轉升｜持續更新

美國股市於周二（8日）走勢疲弱，其中道指曾挫逾400點，最終跌1598點收市。亞太區股市今日（9日）相對平靜。



【15:17】

內地股市低收，上證收市報3244點，跌16點，深成收市報11039點，跌58點，滬深300指數收市報3967點，跌12點，創業板收市報2228點，跌不足1點。

港股方面，恒指最新報19190點，升5點，國指無升跌，報6588點，科指跌19點，報4354點。

【13:53】

港股走勢在午後繼續反覆，恒指最新報19127點，跌56點，國指跌21點，報6566點，科指跌37點，報4337點。

領展（0823）跌2.4%，置富（0778）跌0.7%，九倉置業（1998）升1.3%，希慎（0014）跌1.1%。

九倉（0004）股價午後掉頭上揚，報17.32元，升0.3%。國泰（0293）升0.1%。

【12:20】

恒指半日跌10點，報19173點，國指最新報6577點，跌9點，科指跌28點，報4345點，成交額458億元。

碧桂園孖寶仍處於弱勢，碧桂園（2007）跌3.5%，碧桂園服務（6098）跌3.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌1.1%，潤地（1109）升0.7%，雅居樂（3383）中午收市報1.01元，無升跌。

物管股方面，恒大物業（6666）升4.8%，中海物業（2669）跌1.3%，華潤萬象（1209）升0.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌01.1%。

【10:55】

恒指回升，最新報19234點，升50點；國企指數報6603點，升15點。

【10:25】

恒指跌幅收窄，最新報19115點，跌69點，國指跌30點，報6557點，科指跌44點，報4329點。

車股股價下挫，已公布第二季業績的理想（2015）挫7.3%，蔚來（9866）跌2.5%，小鵬（9868）跌3%，比亞迪（1211）跌2.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌1.8%，龍湖（0960）跌1.3%。

【09:28】

恒指最新報19059點，跌124點，國指跌61點，報6526點，科指跌63點，報4310點。

科技股疲弱，阿里（9988）低開0.8%，美團（3690）跌1.8%，騰訊（0700）跌0.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.9%，渣打（2888）平開。

消費股方面，海底撈（6862）跌2.7%。