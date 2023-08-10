港股跌幅擴大　碧桂園挫逾半成　創科瀉16%｜持續更新

美國股市於周三（9日）仍未止跌，道指挫近200點或0.5%，反映科技股走勢的納指跌162點或1.2%。亞太區股市今日（10日）早段反覆偏軟。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格於亞洲交易時段向下。



【10:00】

港股跌幅擴大，最新報19093點，跌152點，國指跌46點，報6567點，科指跌38點，報4334點。

創科（0669）跌15.9%，碧桂園（2007）跌5.4%，碧桂園服務（6098）跌4.9%。

【09:28】

恒指最新報19125點，低開121點，國指最新報6571點，低開41點，科指最新報4337點，低開36點。

聯通（0762）高開1.5%，中電信（0728）高開0.3%，將於今日公布中期業績的中移動（0941）高開不足1%。

阿里（9988）會在收市後公布季績，今早低開0.3%，騰訊（0700）平開，百度（9888）低開1.4%，美團（3690）低開1.1%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開2.7%，龍湖（0960）低開1.7%，融創（1918）低開0.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開2.1%，融創服務（1516）高開2.2%，恒大物業（6666）高開2.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.3%。