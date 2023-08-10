滬深股市高收　港股最新報19211點跌34點｜持續更新

美國股市於周三（9日）仍未止跌，道指挫近200點或0.5%，反映科技股走勢的納指跌162點或1.2%。亞太區股市今日（10日）早段反覆偏軟。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格於亞洲交易時段向下。



【15:04】

內地股市高收，上證收市報3254點，升10點，深成收市報11050點，升10點，滬深300指數收市報3975點，升8點，創業板收市報2239點，升10點。

港股方面，恒指跌34點，最新報19211點，國指無升跌，報6614點，科指跌10點，報4363點。

【13:42】

港股最新報19133點，跌112點，國指跌29點，報6583點，跌29點，科指跌38點，報4334點。

聯通（0762）逆市升3.6%，友邦（1299）升2.1%，太古A（0019）升0.7%，希慎（0014）升1.4%。

【12:11】

港股下跌，半日跌183點，報19062點，國指跌63點，報6550點，科指最新報4308點，跌65點，成交額為430億元。

內房股續尋低，碧桂園（2007）挫6.3%月，龍湖（0960）跌3.9%，潤地（1109）跌1.3%，中海外（0688）跌2.4%，融創（1918）跌3.3%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌4.9%，融創服務（1516）跌1.7%，華潤萬象（1209）跌0.7%。

昨日已公布中期業績的創科（0669）受到大行降目標價拖當，半日瀉18.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%，美團（3690）跌1.9%，騰訊（0700）跌0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%。

【10:00】

港股跌幅擴大，最新報19093點，跌152點，國指跌46點，報6567點，科指跌38點，報4334點。

創科（0669）跌15.9%，碧桂園（2007）跌5.4%，碧桂園服務（6098）跌4.9%。

【09:28】

恒指最新報19125點，低開121點，國指最新報6571點，低開41點，科指最新報4337點，低開36點。

聯通（0762）高開1.5%，中電信（0728）高開0.3%，將於今日公布中期業績的中移動（0941）高開不足1%。

阿里（9988）會在收市後公布季績，今早低開0.3%，騰訊（0700）平開，百度（9888）低開1.4%，美團（3690）低開1.1%。

內房股方面，碧桂園（2007）低開2.7%，龍湖（0960）低開1.7%，融創（1918）低開0.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開2.1%，融創服務（1516）高開2.2%，恒大物業（6666）高開2.4%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開0.3%。