中銀香港大專生新客戶翻逾倍　定存筆數翻2.6倍

開學在即，中銀香港年輕品牌「理財 TrendyToo」，為鼓勵即將註冊入學的大專生及早展開理財規劃，推出一系列大專生專屬理財優惠。該行個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，截至今年5月，全新大專生開戶數目按年增長逾1倍，定期存款交易筆數按年升2.6倍。



她表示，大專生在理財方面儲蓄及投資並重，同期此客戶群的低門檻投資產品智選基金組合，交易筆數亦較去年同期增加近3倍，每戶平均交易金額更上升6倍。

邀請得炎明熹推廣品牌

此外，即將成為大學生的人氣偶像炎明熹 ( Gigi ) 近日更成為「理財TrendyToo」客戶，開設成年後首個銀行賬戶，並參與品牌推廣。為鼓勵更多大專生透過本行多元化及簡便的理財服務開展理財第一步，中銀香港特別於暑假及開學期間推出大專生專屬優惠，更將於與大專院校學會合作，於校園進行路演及理財分享會，多渠道與大專生分享理財心得。

由即日起至10月31日，大學及專上院校全日制學生全新開立「智盈理財」或「自在理財」可享高達3,600元優惠。合資格客戶於 8月 19 日或之前完成指定任務，即有機會獲得高達 4張海洋公園水上樂園包場門票，參加由炎明熹及一眾嘉賓參與演出的大型跨感官水上音樂會。