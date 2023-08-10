港鐵上半年少賺11.7%至41.8億元　派中期息42仙　將為4千單位招標

港鐵（0066）公布截至6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為41.78億元，按年跌11.7%，派中期息42仙，可以選擇以股代息。



港鐵指出期內收入275.74億元，按年增19.7%，經常性業務利潤為24.2億元，去年錄損；物業發展利潤為7.32億元，按年大減90.6%。投資物業公允價值收益10.26億元，去年虧損23.76億元。

今年上半年港鐵車務營運收入增逾60%。（蘇煒然攝）

車務營運收入增逾60%

港鐵指出，期內香港車務營運收入為93.42億元，按年升60.65%，虧損收窄至7.74億元。

車站商務收入為24.15億元，按年增加63.06%，利潤增加63.7%。

香港物業租賃及管理業務收入為24.56億元，按年升6.5%。利潤增至19.9億元。

內地及國際鐵路﹑物業租賃及管理附屬公司收入為130.79億元，利潤為2.9億元。

公司表示，截至今年6月底總資產增加4.5%至3,417.26億元，總負債增加11.5%至1,640.65億元，負債總額533.3億元，按年增加11.5%。借貸成本增加1.1個百分點至3.3%。

為天榮站等多個項目申請預售樓花同意書

港鐵指出，由於疫情已大致消退，對業務前景審慎樂觀，惟需要應對其他不確定因素，如通脹及利率高企。同時指出視乎建築及銷售進度，及買家選用的付款方式，預料今年下半年為「日出康城」第11期利潤繼續入賬。

公司又指出會視乎市況而定，預期在未來12個月左右為約4,000單位招標，並預期首先推出東涌東站第一期項目，其他項目正在籌備中。同時正為「港島南岸」第3期﹑「日出康城」第12期及第13期﹑天榮站﹑何文田站第一期，及油塘通風樓項目申請預售樓花同意書。