港鐵︰本地乘客量回升至疫情前逾九成　未見股本融資需要

港鐵（0066）指出雖然本地及過境鐵路乘客量持續回升，但香港鐵路業務方面仍有虧損。行政總裁金澤培表示，本地乘客量最近已逐步回升至疫情前逾九成水平，機場及跨境乘客量亦回升至六、七成，高鐵亦持續增加。



他形容首六個月復甦理想，但何時扭虧視乎經濟環境及市民出行需要，目前對客流增長審慎樂觀。

未來5年投放650億元更新鐵路資產及保養維修

提到未來5年投放逾650億元更新鐵路資產及保養維修。他表示，會繼續以鐵路加物業為發展基礎，至於票價主要由票價調整機制釐定，與資本開支沒有直接關係。

財務總監許亮華補充，公司上半年現金流有逾70億元，足夠應付資本開支，資產負債比率約22%，財務狀況健康，沒有股本融資需要。

金澤培（圖中）指出港鐵會透過科技應用進行維修，減少對乘客影響。（黃寶瑩攝）

暫未有提早收車需要

另外，港鐵早前公布鐵路資產管理及維修保養制度的專家檢討報告，當中提到現有的「黃金兩小時」維修保養時間不足，建議提早收車，或延後開出頭班車。

金澤培表示，會先應用科技，盡可能減少對乘客影響，即使有需要縮短營運時間，亦不會是全網絡縮短，而是於某條條線的一個特定時間去維修，暫時未見到有相關需要，有需要會提早公布。

至於實施「半價乘車日」的天數受票價調整機制影響，目前尚餘一日。