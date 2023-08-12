歐舒丹指大股東考慮提出私有化　每股作價不低於26元

歐舒丹（0973）大股東考慮提出私有化，每股作價不少於26元，將於下周一（14日）復牌。



公司於周五（11日）深夜發公告，指出董事會留意到近日股價及成交量出現異常波動，又指出自上月27日發出澄清公告以來，公司獲悉另有媒體報道指控股股東及董事會計劃對公司進行私有化，並將公司於另一交易所重新上市。公司又注意到該等媒體報道包含其他市場謠言及揣測，包括一個具有誤導性的時間表及就發售價發布毫無根據的謠言，有關發售價被猜測為每股35元。

公司又指出接獲控股股東L’Occitane Groupe S.A.通知，正考慮一項可能進行的交易，假設交易乃可行且倘若進行，預期控股股東將進行收購守項下的有條件自願全面收購要約。然而控股股當正考慮其選擇方案，包括不進行任何交易的選擇方向，視乎市況並有待取得可行融資及架構選擇方案而定。控股股東亦確認，未有明確計劃獲批准，尚未就任何該等選擇方案訂立任何明確協議，亦未能向董事會提出明確建議及條款。

控股股東又確認，媒體報道的作價並無依據，且有關數字並無取得授權，亦非從該控股股東獲得。任何潛在發售價之釐定，將參照不受干擾價格每股20.95元，及截至不受干擾止30個交易日之不受干擾日均收市價20.41。每股潛在作價為不少於26元。

歐舒丹於2010年5月7日掛牌，上市價為15.08元。