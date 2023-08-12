學者指內地不會陷低慾望社會　反指居民收入太低　倡提供補貼

內地經濟復蘇動力不足，亦有不少內地居民指出在目前環境下，選擇「躺平」，被視為進入「低慾望社會」的前沿。不過有內地學者認為，中國不會變成為「低慾望社會」，只是居民收入太低，目前內地仍有2.8億人每月收入不足700元（人民幣‧下同），若每人每年獲得1萬元補貼，可以釋放不少剛性需求。



北京大學光華管理學院院長劉俏接受《澎湃新聞》訪問時指出，目前內地面臨嚴重人口老化問題，但是民眾需求不會因而減少，亦不會進入「低慾望社會」，因為目前尚有不少民眾未獲得公共服務覆蓋，內心深處仍有許多被抑壓的需求。

他亦指出目前內地有許多人仍未有護照，亦未曾坐過高鐵或乘坐飛機，一輩子也未離開自己的城市。他不認為這是低慾望引起，反而更擔心在未能滿足人們需求帶來的社會問題。

倡提供補貼增加居民收入

他亦引述統計數據指出，內地尚有2.8人為低收入人士，每年收入不足8,400元，即每月不足700元。因此提振需求及擴大消費已成為官方經濟工作中最重要任務之一，又認為長期要提高人均收付入。短期內要透過財政政策，其中派發消費券及現金均屬不俗之選。

他舉例若能對低收入人士提供每年1萬元補貼，將收入由8,400元增至1.84萬元，每月收入由700元增至1,500元。相信不少人會將相關補貼用於消費，又可預見不少之前未能滿足的剛性需求可在財政轉移後得到釋放，或許由原來每月食一次肉變成每周一次。