碧桂園瀉逾14% 港股跌幅擴大至462點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周五（11日）走勢個別，道指揚逾百點，反映科技股走勢的納指低收。亞太區股市今日（14日）早段偏軟，日股跌逾百點。
【10:38】
恒指跌幅進一步擴大，最新報18612點，跌462點，國指跌178點，報6361點，科指跌126點，報4146點。
碧桂園（2007）跌14.3%，融創（1918）跌3.4%，雅居樂（3383）跌6.3%。
【09:49】
碧桂園（2007）跌幅擴大至逾1成，最新報0.87元，瀉11.2%；同系碧桂園服務（6098）挫6.6%。
港股最新報18689點，跌385點，國指最新報6396點，跌144點，科指跌104點，報4168點。
【09:29】
恒指最新報18697點，低開377點，國指低開139點，報6401點，科指最新報4157點，低開115點。
內房股今早普遍低開，其中多隻境內債從今日停牌的碧桂園（2007），最新報0.91元，低開7.1%，龍湖（0960）低開4.3%，雅居樂（3383）低開4.2%，融創（1918）低開1.7%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）低開4.4%，雅生活（3319）低開0.8%。
科技股亦受壓，阿里（9988）低開3.1%，騰訊（0700）低開2.3%，騰訊（0700）低開3.1%，小米（1810）低開2.2%。