碧桂園瀉18%　碧服插近1成　累港股全日跌301點

美國股市於周五（11日）走勢個別，道指揚逾百點，反映科技股走勢的納指低收。亞太區股市今日（14日）早段偏軟，日股跌逾百點。



【16:23】

內房債務問題繼續困擾投資者，促使港股跌逾300點。

恒指收市報18773點，跌301點，國指跌116點，報6423點朋，科指跌64點，報4208點，成交額為1,041億元。

內房股普遍及受壓，碧桂園（2007）跌18.4%，龍湖（0960）跌1.8%，融創（1918）跌2.6%，雅居樂（3383）跌6.3%，世茂（0813）跌6.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌9.7%，中海物業（2669）跌2%，華潤萬象（1209）跌2.3%，世茂服務（0873）跌5.1%。

車股亦下挫，比亞迪（1211）跌6.2%，理想汽車（2015）跌2.7%，蔚來（9866）跌3.2%，小鵬（9868）跌3%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.6%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌1.3%，京東（9618）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，港交所（0388）跌1.7%。

醫藥股方面，石藥（1093）跌1.2%，藥明生物（2269）跌1.8%。

【15:05】

內地股市低收，上證收市報3178點，跌10點，深成指數收市報10755點，跌53點，滬深300指數收市報3855點，跌28點，創業板指數收市報2164點，跌22點。

亞太區股市方面，日股收市報32059點，跌413點。

港股方面，恒指最新報18687點，跌387點，國指跌147點，報6392點，科指跌93點，報4179點。

【14:01】

港股跌幅收窄，恒指最新報18679點，跌395點，國指跌154點，報6386點，科指跌112點，報4160點。

比亞迪（1211）跌7.9%，李寧（2331）跌5.1%，國壽（2628）跌3.8%。

【12:20】

內房股債務問題再次引發投資者憂慮，拖累港股半日挫逾400點。

恒指最新報18616點，跌459點，國指跌184點，國指最新報6356點，科指跌131點，報4141點，成交額577億元。

內房股表現疲弱，碧桂園（2007）今日11隻境內債停牌，觸發股價下瀉逾16%。融創（1918）跌3.4%，雅居樂（3383）跌7.3%，佳兆業（1638）跌7.5%，龍湖（0960）跌1.7%。

內房股方面，碧桂園服務（6098）跌9.9%，雅生活服務（3319）跌4.1%，中海物業（2669）跌3.3%，華潤萬象（1209）跌3.2%。

收租股方面，領展（0823）跌4%，置富產業（0778）跌2.7%，希慎（0014）跌2.6%，九倉置業（1997）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.9%，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌2.7%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌1%，港交所（0388）跌2.2%。

【10:38】

恒指跌幅進一步擴大，最新報18612點，跌462點，國指跌178點，報6361點，科指跌126點，報4146點。

碧桂園（2007）跌14.3%，融創（1918）跌3.4%，雅居樂（3383）跌6.3%。

【09:49】

碧桂園（2007）跌幅擴大至逾1成，最新報0.87元，瀉11.2%；同系碧桂園服務（6098）挫6.6%。

港股最新報18689點，跌385點，國指最新報6396點，跌144點，科指跌104點，報4168點。

【09:29】

恒指最新報18697點，低開377點，國指低開139點，報6401點，科指最新報4157點，低開115點。

內房股今早普遍低開，其中多隻境內債從今日停牌的碧桂園（2007），最新報0.91元，低開7.1%，龍湖（0960）低開4.3%，雅居樂（3383）低開4.2%，融創（1918）低開1.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）低開4.4%，雅生活（3319）低開0.8%。

科技股亦受壓，阿里（9988）低開3.1%，騰訊（0700）低開2.3%，騰訊（0700）低開3.1%，小米（1810）低開2.2%。