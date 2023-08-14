國務院出台吸外資24條措施　提出便利數據跨境安全管理

內地經濟疫後復甦乏力，過往受到疫情封控等政策影響，令外資撤離，而對外又面臨地緣政治問題，令外資避險情緒趨升，日前美國總統拜登更簽署新行政命令，禁止美國投資中國高科技行業。為吸引外商投資，提出六方面共24條政策措施，包括加大財稅支持力度，落實相關稅收優惠政策。另外，要提高投資運營便利化水平，並探索便利化的數據跨境流動安全管理機制。



落實相關稅收優惠

國務院日前印發《進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》（下稱《意見》），當中提出六方面共24條政策措施。第一提高利用外資質量，加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資渠道，並支持外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制。

第二要保障外商投資企業國民待遇，保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策。第三，要持續加強外商投資保護，健全外商投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度，規範涉外經貿政策法規制定。

保障外資企業國民待遇

第四是要提高投資運營便利化水平，包括優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查，完善外商投資企業服務保障。

第五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實外商投資企業相關稅收優惠政策，支持外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。第六是完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。