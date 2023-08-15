內地經濟數據遜預期　港股跌192點收市　碧桂園逆市反彈

美國股市於周一（14日）高收，其中反映科技股的納指反彈，道指則連升3日。亞太區股市方面，日本公布上季經濟增長幅度勝預期，日股早段揚逾200點。



【16:32】

港股受到內地經濟數據遜預期，以及人民幣貶值等因素拖累，曾跌逾200點，向18500點進發。

恒指收市報18581點，跌192點，國指跌57點，報6366點，科指跌29點，報4179點，成交額為819億元。

車股仍處於弱勢，比亞迪（1211）跌1.3%，東風（0489）跌1.9%，理想汽車（2015）跌1.2%，蔚來（9866）跌2.6%，小鵬（9868）逆市升1.2%。恒大汽車（0708）獲新股醫入股，曾升47%，收市報1.73元，升1.8%。

物管股方面，遭大行劈價的碧桂園服務（6098）升3.6%，華潤萬象（1209）跌1.5%，中海物業（2669）跌0.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.3%，融創（1918）跌1.8%，世茂（0813）挫4.8%，遠洋（3377）預告上半年虧損擴大，跌8.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌1.1%。

【15:07】

內地股市低收，上證收市報3176點，跌2點，深成收市報10679點，跌75點，滬深300指數收市報3846點，跌9點，創業板收市報2148點，跌16點。

港股跌幅收窄，恒指最新報18634點，跌138點，國指跌35點，報6388點，科指跌12點，報4195點。

【13:40】

港股跌幅午後擴大，最新報18541點，跌231點，國指跌71點，報6351點，科指跌42點，報4166點。

周大福（1929）跌3.6%，百威亞太（1876）跌3.7%，中升（0881）跌3.1%。

【12:20】

內地7月份「三頭馬車」經濟數據不及預期，以及人民幣兌美元跌穿7.3關等因素拖累，港股半日低收。

恒指最新報18622點，跌151點，國指跌41點，報6382點，科指跌15點，報4193點，成交額為436億元。

內房股逆市反彈，碧桂園（2007）升1.3%，龍湖（0960）升0.1%，融創（1918）無升跌。

物管股上揚，碧桂園服務（6098）升1.9%，融創服務（1516）跌1.3%，世茂服務（0873）無升跌。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%，騰訊（0700）跌0.4%，美團（3690）跌1%，小米（1810）升0.8%。

汽車股走勢個別，比亞迪（1211）跌1.5%，蔚來（9866）跌1%，理想汽車（2015）升0.4%，小鵬（9868）升3.3%。

消費股處於弱勢，海底撈（6862）跌3%，李寧（2331）跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，港交所（0388）跌1%。

【11:06】

港股跌幅再次擴大，最新報18586點，跌187點，國指跌59點，報6364點，科指跌39點，報4168點。

九倉置業（1997）跌6.3%，希慎（0014）跌2.2%，領展（0823）跌0.9%。

【09:54】

港股跌幅收窄，恒指最新報18711點，跌62點，國指跌9點，報6414點，科指升10點，報4219點。

龍湖（0960）升2.6%，碧桂園（2007）反彈，飆6.3%。

碧桂園服務（6098）升4.6%。

領展（0823）未止跌，最新報38.15元，跌0.5%。

【09:28】

恒指最新報18599點，低開174點，國指最新報6366點，低開56點，科指最新報4170點，低開38點。

新能源汽車股方面，恒大汽車（0708）高開14.7%，小鵬（9868）高開0.2%，蔚來（9866）高開0.9%，理想汽車（2015）低開1.9%。

內房股方面，碧桂園（2007）平開，融創（1918）平開。

物管股方面，碧桂園服務（6098）高開0.7%，雅生活（3319）開1.1%。

科技股續處於弱勢，阿里（9988）低開1.8%，將於周三公布業績的騰訊（0700），低開0.7%。