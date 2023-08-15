收租股下瀉 九倉置業挫逾6% 港股跌187點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（14日）高收，其中反映科技股的納指反彈，道指則連升3日。亞太區股市方面，日本公布上季經濟增長幅度勝預期，日股早段揚逾200點。
【11:06】
港股跌幅再次擴大，最新報18586點，跌187點，國指跌59點，報6364點，科指跌39點，報4168點。
九倉置業（1997）跌6.3%，希慎（0014）跌2.2%，領展（0823）跌0.9%。
【09:54】
港股跌幅收窄，恒指最新報18711點，跌62點，國指跌9點，報6414點，科指升10點，報4219點。
龍湖（0960）升2.6%，碧桂園（2007）反彈，飆6.3%。
碧桂園服務（6098）升4.6%。
領展（0823）未止跌，最新報38.15元，跌0.5%。
【09:28】
恒指最新報18599點，低開174點，國指最新報6366點，低開56點，科指最新報4170點，低開38點。
新能源汽車股方面，恒大汽車（0708）高開14.7%，小鵬（9868）高開0.2%，蔚來（9866）高開0.9%，理想汽車（2015）低開1.9%。
內房股方面，碧桂園（2007）平開，融創（1918）平開。
物管股方面，碧桂園服務（6098）高開0.7%，雅生活（3319）開1.1%。
科技股續處於弱勢，阿里（9988）低開1.8%，將於周三公布業績的騰訊（0700），低開0.7%。