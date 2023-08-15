內地7月社會零售按年升2.5%　首7個月住宅銷售面積跌4.3%

內地公布包括7月份社會零售消費﹑固定資產投資及規模以上工業增加值等經濟數據，其中社會消費品零售總額3.67萬億元（人民幣‧下同）按年增長2.5%，6月升幅為3.1%；規模以上工業增加值按年升3.7%，6月升值為4.4%。今年首7個月城鎮固定資產投資按年升3.4%至28.58萬億元，首6個月增幅為3.8%。



國家統計局指出，今年首7個月房屋新開工面積為5.69萬平方米，表年跌24.5%，其中住宅新開工面積為4.15萬平方米，按年跌25%。竣工面積為3.84萬平方米，按年升20.5%。

國統局又指出，今年首7個月商品房銷售面積為6.65萬平方米，按年跌6.5%，其中住宅銷售面積按年跌4.3%，商品房銷售額按年跌1.5%至7萬億元，惟住宅銷售額增長0.7%。

國統局又指出，上月城鎮調查失業率按月升0.1個百分點至5.3%。

國統局表示，總的來看，7月份，國民經濟持續恢復，高質量發展紮實推進。但也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍待加固。下階段，要加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，着力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。